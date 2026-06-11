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Surveillance générale

Florent Castagnino

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Contrôles d'accès, caméras dites intelligentes, patrouilles, bases de données ? : depuis une vingtaine d'années, la sécurité s'est progressivement imposée comme une dimension centrale du voyage en train. Mais que recouvrent concrètement ces pratiques de surveillance ?? Qui les met en oeuvre et comment s'exercent-elles au quotidien ?? A partir d'une enquête de terrain approfondie, cet ouvrage propose une sociologie du service de sûreté interne de la SNCF, la Surveillance générale (Suge). Il retrace l'histoire du service, qui, d'une police interne des cheminots, est devenu une force de sécurisation des gares et des trains. En se plaçant au plus près du travail quotidien des agents, cette étude montre comment, depuis les années 1990, la SNCF a cherché à rationaliser sa lutte contre la délinquance. En articulant les surveillance studies et la sociologie des risques, ce livre montre que la surveillance ne se réduit pas à une simple accumulation de données. Au-delà des technologies et des dispositifs spécifiques, il souligne que les acteurs en charge de la surveillance procèdent en permanence à des opérations de tri, voire d'élimination, des informations collectées. Il offre ainsi un regard original sur les transformations contemporaines des pratiques de surveillance, et en renouvelle la critique.

Par Florent Castagnino
Chez Presses des Mines

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Auteur

Florent Castagnino

Editeur

Presses des Mines

Genre

Sociologie

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Surveillance générale

Florent Castagnino

Paru le 11/06/2026

Presses des Mines

29,00 €

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