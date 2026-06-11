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A chacun son animal !

Altea Villa, Rachel Foo

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Un documentaire ludique et interactif pour tous les petits amoureux des animaux ! Chiens, chats, lapins, hamsters, oiseaux rigolos, poissons colorés ou reptiles étonnants... ce livre t'invite à découvrir une foule d'animaux familiers et exotiques, chacun avec son caractère, ses besoins et ses secrets. Grâce à des textes accessibles, des anecdotes amusantes et des conseils d'experts, l'enfant apprend à mieux connaître les animaux et à choisir celui qui lui correspond le plus. Une manière à la fois drôle et maline d'encourager le sens des responsabilités tout en éveillant la curiosité. Points forts : - Une approche vivante et joyeuse du monde animal, adaptée aux 6-10 ans - Des contenus à la fois documentés et amusants, qui mêlent savoir et divertissement - Un thème universel et séduisant : les animaux de compagnie - Un ton bienveillant qui valorise l'observation et le respect des animaux- Une mise en page colorée et attractive

Par Altea Villa, Rachel Foo
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Altea Villa, Rachel Foo

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Animaux de compagnie

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A chacun son animal !

Altea Villa, Rachel Foo

Paru le 11/06/2026

80 pages

Grenouille éditions

17,95 €

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Scannez le code barre 9782384863495
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