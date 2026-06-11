Les filles du Koala NE 2

C'est la rentrée ! Après un premier camp haut en couleurs (tome 1), Hermine retrouve la patrouille du Koala pour une nouvelle année vécue dans le souvenir de la Grande Guerre. Entourée de Jeanne, Léonie, Olivia... , elle est bien décidée à être digne de la promesse qu'elle va prononcer. Mais entre le quotidien parfois agité de la maison et la vie de patrouille pas toujours simple, il n'est pas si facile de devenir la meilleure guide possible ! Après le succès du tome 1, les nouvelles aventures des filles du Koala font vibrer les jeunes lectrices avec cette image d'un scoutisme authentique vécu dans l'amitié, le don de soi et la joie.