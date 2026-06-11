Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Côme

Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après un long voyage à l'étranger, Côme rentre en France transformé. Entre son histoire passionnée avec Margot, l'amitié mise à l'épreuve, un projet de colocation qui vacille et un éloignement progressif de la foi qui l'a structuré, le jeune homme vacille et devra décider quel homme il veut devenir. Autour de lui, ses amis avancent mais tous doivent choisir : vivre au jour le jour ou s'engager durablement. Ce troisième tome explore la tension entre liberté, désir, responsabilité et fidélité à soi-même. Un roman lumineux et exigeant sur le passage à l'âge adulte, où chaque personnage apprend qu'on ne devient soi-même qu'en acceptant de s'engager.

Par Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Côme par Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

Commenter ce livre

 

Côme

Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

Paru le 03/06/2026

320 pages

Editions Emmanuel

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384333660
9782384333660
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.