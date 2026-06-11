Après un long voyage à l'étranger, Côme rentre en France transformé. Entre son histoire passionnée avec Margot, l'amitié mise à l'épreuve, un projet de colocation qui vacille et un éloignement progressif de la foi qui l'a structuré, le jeune homme vacille et devra décider quel homme il veut devenir. Autour de lui, ses amis avancent mais tous doivent choisir : vivre au jour le jour ou s'engager durablement. Ce troisième tome explore la tension entre liberté, désir, responsabilité et fidélité à soi-même. Un roman lumineux et exigeant sur le passage à l'âge adulte, où chaque personnage apprend qu'on ne devient soi-même qu'en acceptant de s'engager.