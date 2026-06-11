- Amour interdit, trahison et bravoure façonnent un royaume en péril. - Camelot réinventée où les femmes tiennent les épées et le destin. - Après la Grèce antique, les légendes arthuriennes revisitées d'un point de vue féminin. Le royaume de Logres ne tombera pas sous le fer de ses ennemis, mais sous le poison de ses propres secrets. Souveraine exemplaire, Guenièvre est le coeur battant de Camelot, l'autorité qui maintient l'ordre quand le roi Arthur guerroie. Mais sa rigueur se brise le jour où elle adoube Lancelot du Lac. Entre la souveraine et le chevalier naît une passion interdite qui va consumer les fondations de la Table Ronde. Tandis que le félon Mordred tisse sa toile et qu'Arthur est contraint de choisir entre son honneur et son coeur, le royaume sombre dans la décohésion. Déchue et traquée, Guenièvre devra sacrifier son amour et son pouvoir pour offrir à son fils, Loholt, un destin héroïque. Dans les décombres d'un royaume dévasté, la quête du Graal devient l'ultime rempart contre l'oubli. Au-delà de la légende, découvrez le combat d'une femme prête à tout pour que l'honneur survive à la chute des rois.