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Consoles et jeux vidéos

Anne-Laure Bertiau

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Entre nostalgie et passion, cet ouvrage vous replonge au coeur des plus belles décennies de l'industrie vidéoludique. Quelle console a marqué votre enfance ? Sur quel jeu avez-vous passé des nuits entières ? Guerres des consoles, titres cultes, innovations technologiques, anecdotes insolites... Revivez cinquante ans d'histoire à travers ces pages. Découvrez plus de 40 consoles incontournables passées au crible et plus de 120 jeuxvidéo emblématiques, qui ont façonné la culture gaming d'hier et d'aujourd'hui. Atari 2600, Nintendo NES, Sega Master System et Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo, PlayStation, Nintendo DS, Xbox 360, Wii, Switch... Des pionnières des années 70 aux machines ultra-puissantes actuelles, en passant par les bornes d'arcade et les systèmes mythiques de Sega et Nintendo, ce livre retrace une épopée désormais légendaire. Prêt à replonger dans cet univers de pixels et d'émotions ?

Par Anne-Laure Bertiau
Chez Editions Casa

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Auteur

Anne-Laure Bertiau

Editeur

Editions Casa

Genre

Jeux

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Consoles et jeux vidéos

Anne-Laure Bertiau

Paru le 11/06/2026

208 pages

Editions Casa

24,95 €

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Scannez le code barre 9782380586602
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