Consoles et jeux vidéos

Entre nostalgie et passion, cet ouvrage vous replonge au coeur des plus belles décennies de l'industrie vidéoludique. Quelle console a marqué votre enfance ? Sur quel jeu avez-vous passé des nuits entières ? Guerres des consoles, titres cultes, innovations technologiques, anecdotes insolites... Revivez cinquante ans d'histoire à travers ces pages. Découvrez plus de 40 consoles incontournables passées au crible et plus de 120 jeuxvidéo emblématiques, qui ont façonné la culture gaming d'hier et d'aujourd'hui. Atari 2600, Nintendo NES, Sega Master System et Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo, PlayStation, Nintendo DS, Xbox 360, Wii, Switch... Des pionnières des années 70 aux machines ultra-puissantes actuelles, en passant par les bornes d'arcade et les systèmes mythiques de Sega et Nintendo, ce livre retrace une épopée désormais légendaire. Prêt à replonger dans cet univers de pixels et d'émotions ?