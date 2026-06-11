Depuis les ténèbres

Amalya a été victime d'un accident de la route et est aujourd'hui plongée dans le coma. Si en surface elle paraît calme et sereine, à l'intérieur, elle mène un véritable combat. Il lui faut assembler les pièces d'un puzzle qui n'a aucun sens, tandis que les souvenirs affluent. Elle paraît certaine de son passé, mais ne comprend pas bien son présent. Elle se souvient de Kade. De leur fusion, de leur passion, mais également de tous les démons qu'ils ont dû affronter ensemble. Kade est militaire. Kade est traumatisé par sa dernière mission. Kade lui a fait du mal... Mais il reste l'amour de sa vie. Alors peu importe que chacune de leurs retrouvailles finisse en éclat destructeur. Pourtant, il y a cet homme, nommé Léon, qui prétend être son mari. Qui est-il ? Comment est-il parvenu à s'immiscer dans leur histoire ? Où est Kade ? Pour le savoir, Amalya doit remonter le fil de leur passé tumultueux et le tisser à ce présent qui semble placé sous le signe du danger.