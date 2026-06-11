Mon gros cahier de vacances à colorier

Un ouvrage de 64 pages à destination des enfants de 5 ans et plus sur la thématique des vacances pour stimuler l'imagination, développer la motricité et la concentration. Voyagez à travers le monde et laissez libre cours à la créativité de vos enfants en les laissant ajouter d'éclatantes couleurs aux magnifiques illustrations de l'intérieur. Excellent pour développer la créativité et l'imagination des enfants, ce livre d'activité est également idéal pour développer leurs compétences artistiques tout en s'amusant !