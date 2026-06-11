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Code Black Out

Michel Cherchi

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Ils l'ont extrait du passé. Ils ont effacé ce qui gênait. Ils l'ont programmé pour tuer. Dans un futur où le temps est devenu une arme, un agent de la CIA sert un projet dont il ignore tout... sauf qu'il est trop tard pour reculer. Jusqu'au moment où quelque chose cloche. Un souvenir. Une incohérence. Une faille. Et si toute sa vie n'était qu'un code à exécuter ? Entre manipulation mentale, complot d'Etat et course contre le temps, il va devoir briser le système... avant d'en devenir définitivement le produit.

Par Michel Cherchi
Chez Rouge et Noir alternative

|

Auteur

Michel Cherchi

Editeur

Rouge et Noir alternative

Genre

Thrillers

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Code Black Out

Michel Cherchi

Paru le 11/06/2026

200 pages

Rouge et Noir alternative

16,00 €

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