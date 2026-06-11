Code Black Out

Ils l'ont extrait du passé. Ils ont effacé ce qui gênait. Ils l'ont programmé pour tuer. Dans un futur où le temps est devenu une arme, un agent de la CIA sert un projet dont il ignore tout... sauf qu'il est trop tard pour reculer. Jusqu'au moment où quelque chose cloche. Un souvenir. Une incohérence. Une faille. Et si toute sa vie n'était qu'un code à exécuter ? Entre manipulation mentale, complot d'Etat et course contre le temps, il va devoir briser le système... avant d'en devenir définitivement le produit.