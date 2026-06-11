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Le charisme des paroles de connaissance

Baudouin Ardillier

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Le charisme de paroles de connaissance est un formidable outil d'évangélisation, de croissance spirituelle et paroissiale et pourtant, ils nécessitent un cadre pour s'exercer, un discernement pour être pratiqués et une prudence pour être déployés. Quand on veut faire de l'évangélisation il faut non seulement des paroissiens généreux mais aussi équipés ! L'auteur transmet ici la sagesse patiemment éprouvée, acquise en Eglise lors de missions et de formations, ainsi qu'au travers d'erreurs, d'apprentissages douloureux et de relèvements dans l'exercice charismatique. En offrant des éléments de discernement à tous ceux qui exercent ces charismes et à ceux qui les accompagnent, il formalise ainsi le 1er guide pratique catholique sur les paroles de connaissance. Y sont abordés les thématiques telles que : Comment savoir si les paroles de connaissance viennent de Dieu ? Quelle préparation ? Doit-on tout dire ? Est-ce que l'erreur fait de quelqu'un un faux prophète ? Etc.

Par Baudouin Ardillier
Chez Saint-Paul Editions Religieuses

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Auteur

Baudouin Ardillier

Editeur

Saint-Paul Editions Religieuses

Genre

Guides

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Le charisme des paroles de connaissance

Baudouin Ardillier

Paru le 11/06/2026

160 pages

Saint-Paul Editions Religieuses

14,90 €

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Scannez le code barre 9782351171165
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