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#Polar

Fake news

Christopher S. Robert

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Lorsque Sofiane Ziani, dit le Sultan, apprend que son frère a trouvé la mort lors d'une intervention de la BAC, il décide aussitôt de se venger du capitaine Morel qui dirigeait l'opération. Le timing n'est pas idéal, il lui faut déjà gérer les Tchétchènes qui cherchent à s'emparer de son territoire au moment où trois cents kilos de coke arrivent pour être distribués, mais le narcotrafiquant a le sens de l'honneur. Ce qu'il ignore, c'est que le capitaine Morel enquête de son côté sur une affaire de financement de campagne à laquelle le Sultan se trouve directement mêlé. Il ne manquerait plus que les médias et les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire... Avec Fake News, Christopher S. Robert signe un polar efficace et nerveux dans lequel chacun des protagonistes joue sa propre partition sur fond de guerre des gangs.

Par Christopher S. Robert
Chez Kubik Editions

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Auteur

Christopher S. Robert

Editeur

Kubik Editions

Genre

Romans noirs

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Fake news

Christopher S. Robert

Paru le 05/06/2026

176 pages

Kubik Editions

16,50 €

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