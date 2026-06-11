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Ritualiser la mort

François Damas

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On aurait pu penser que l'euthanasie était une marche de plus vers la désacralisation de la mort, si souvent dénoncée aujourd'hui. Pour François Damas, qui dirige la consultation " fin de vie " à l'hôpital de La Citadelle à Liège, en Belgique, il n'en est rien. Médecin et ancien chef de service des soins intensifs, il raconte ici combien ceux qui décident de lui demander son aide pour mourir sont nombreux à préparer leur départ sur le plan à la fois rituel et spirituel. De cette expérience singulière s'est forgée sa conviction que l'être humain a intensément besoin de mettre en récit son histoire, d'en marquer et d'en célébrer les chapitres. Dans une démarche incarnée et vivante, il fait se croiser spiritualité et philosophie, patients, psychiatres et témoins - dont lui-même - et les rapproche d'autres tendances montantes dans la société : festival de la mort, coopératives funéraires, cafés mortels - toutes manières d'une réappropriation partagée de la fin de vie.

Par François Damas
Chez Michalon

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Auteur

François Damas

Editeur

Michalon

Genre

Ethique

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Ritualiser la mort

François Damas

Paru le 11/06/2026

192 pages

Michalon

17,00 €

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Scannez le code barre 9782347004286
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