Cet ouvrage explore les liens étroits entre la science-fiction et les processus d'innovation technologique. L'auteur analyse plus de 150 ans de récits pour mettre en lumière le lien étroit entre les cycles économiques de Kondratiev et les visions futuristes. De Jules Verne et Albert Robida, qui anticipèrent le scaphandre autonome et les télécommunications, jusqu'au courant cyberpunk préfigurant l'intelligence artificielle et le métavers, l'ouvrage dévoile comment les créateurs captent des idées novatrices. En s'appuyant sur de nombreuses études de cas allant du sous-marin au téléphone portable, en passant par les robots chirurgiens, la viande de culture et les armes nucléaires, ce livre propose une plongée inédite dans l'influence des fictions sur notre sphère économique. Un ouvrage indispensable pour comprendre comment les récits d'hier ont bâti notre présent, et comment les dystopies et utopies d'aujourd'hui (téléchargement de l'âme, interfaces cerveau-machine, déplacement planétaire) préparent et orientent déjà notre avenir. Ce livre vise à démontrer à travers de nombreux exemples et illustrations que l'économie repose sur des structures imaginaires qui influencent le travail des chercheurs et l'initiative entrepreneuriale en quête d'innovation. Les cas étudiés révèlent un lien troublant entre l'anticipation fictionnelle et sa réalisation technologique au cours du vingtième siècle, mais aussi plus récemment à l'ère de la science-fiction réalisée.