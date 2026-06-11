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Hot Springs Drive

Lindsay Hunter

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L'amitié évidente entre deux femmes, le désir irrépressible de l'une d'elle y compris pour le mari de son amie, jusqu'au jour où l'une est retrouvée morte. Lorsque Theresa et Jackie se rencontrent, leur amitié a immédiatement la force d'une évidence, tant elles ont de points communs. Un mari trop ou pas assez présent, des enfants qui se murent peu à peu dans l'hostilité de l'adolescence, la sensation d'être invisible... Chacune trouve alors chez l'autre l'épaule bienveillante et consolatrice dont elle avait besoin. Aussi, quand une maison se libère sur Hot Springs Drive, Jackie décide-t-elle de devenir la nouvelle voisine de Theresa. Et lorsque Jackie cherche à perdre du poids, Theresa la motive en suivant le même programme qu'elle, comme le ferait toute bonne copine. Mais tandis que ses kilos fondent, le désir ne cesse de grandir en Jackie. Un désir enivrant, débordant, insatiable, qui semble n'avoir aucune limite - en tout cas pas celle de s'interdire Adam, le mari de Theresa. Et la tension monte, irrépressiblement. Jusqu'au jour où Theresa est retrouvée morte dans son garage. Que s'est-il passé à Hot Springs Drive ?

Par Lindsay Hunter
Chez Pocket

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Auteur

Lindsay Hunter

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Hot Springs Drive

Lindsay Hunter trad. Héloïse Esquié

Paru le 11/06/2026

384 pages

Pocket

9,30 €

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