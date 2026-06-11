La cité des morts

Deux femmes que deux siècles séparent enquêtent chacune sur la mystérieuse disparition de Louise Joubert, leur ancêtre commune. La Rochelle, 1867. Avec la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, les persécutions contre les protestants ont repris de plus belle. Jusqu'à la dragonnade de trop... Fuyant la ville avec sa grand-mère, la jeune Suzanne Joubert décide de quitter la France. Ce sera Amsterdam, d'abord, puis l'Afrique du Sud, parmi d'autres colons résolus à vivre librement leur foi. Ils ne sont, on s'en doute, pas les premiers... Ici, au Cap, on garde la mémoire d'une certaine Louise Joubert, l'aïeule de Suzanne, dont l'existence aventureuse recèle encore, soixante ans après sa disparition, bien des mystères...