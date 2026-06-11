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#Bande dessinée jeunesse

Echec au roi

Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka

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Un mariage et une vengeance : Olivia a tout prévu pour faire payer son père infidèle, mais entre invités fouineurs et fantômes du passé, son plan parfait pourrait bien déraper... Olivia, 17 ans, n'est pas ravie que son père se remarie... encore une fois. Elle est encore moins ravie qu'il ait trompé sa mère, les ait expulsées de leur maison et qu'il l'ait exclue de l'héritage qui lui revenait de droit. Pour se venger, elle prévoit de voler ses comptes en ligne pendant le mariage, en récupérant le code dans le coffre de la maison. Avec l'aide d'une équipe d'élèves et d'un ancien professeur, elle a tout planifié, mais elle doit faire face à des invités curieux, un ex-petit ami insistant et une seconde femme vengeresse. Olivia doit garder son objectif en tête : devenir riche.

Par Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka
Chez Pocket

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Auteur

Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka

Editeur

Pocket

Genre

Girls

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Echec au roi

Emily Wibberley, Austin Siegemund-Broka trad. Julie Lafon

Paru le 11/06/2026

416 pages

Pocket

19,50 €

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