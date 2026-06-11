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Le Mystère de la Maison hantée

Rebecca Demos, Ellie Alexander

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Des pages à colorier pour récolter des indices et résoudre des mystères ! Qui a volé le bijou ? Qui a cassé l'ascenceur ? Qui volent les colis de ses voisins ? A qui appartenait les ossements trouvés dans le sous-sol ? A vous découvrir qui sème le chaos dans la résidence du Pigeon ! Coloriez, découvrez des indices, enquêtez ! Découvrez avec cet ouvrage un nouveau concept de coloriages : le spooky coloriage ! La résidence du Pigeon est hantée : elle abrite des fantômes et de nombreuses énigmes à élucider. Chaque page à colorier est une scène vivante dans laquelle, grâce au rapport détaillé d'un journaliste résident et à l'application de vos couleurs, vous allez découvrir les indices indispensables pour résoudre votre enquête. Investi d'une mission de détective, muni de crayons ou feutres de couleur, dans une ambiance musicale de circonstance (accessible grâce à un QR code), vous vivrez une expérience créative, réjouissante et complètement spooky !

Par Rebecca Demos, Ellie Alexander
Chez Solar

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Auteur

Rebecca Demos, Ellie Alexander

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Le Mystère de la Maison hantée

Rebecca Demos, Ellie Alexander

Paru le 11/06/2026

Solar

14,95 €

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