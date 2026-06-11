Le pouvoir exécutif dans les démocraties d'Europe et d'Amérique

La réédition d'un classique de 1938 en droit constitutionnel comparé pour penser la gouvernabilité contemporaine Un ouvrage publié en 1938 qui éclaire les crises que connaissent les démocraties en 2026. Le Pouvoir exécutif dans les démocraties en Amérique et en Europe d'Emile Giraud explique et souligne l'influence décisive et la responsabilité qui incombe au pouvoir exécutif dans les sociétés politiques . L'étude savante montre les évolutions ayant conduit les démocraties des deux continents à être saisies par la figure d'un chef (Président ou Premier ministre). Dans les systèmes observés, E. Giraud explique que le pouvoir exécutif s'est développé en raison de facteurs qui tiennent aux usages, aux traditions, aux moeurs, à la discipline partisane et à la solidarité entre les acteurs du jeu politique. Là où le système de partis est fort, stable, enraciné, le chef de l'Exécutif concentre une autorité acceptée de tous ; là où les partis sont en crise, l'Exécutif s'affaiblit et il a tendance à personnaliser sa fonction mettant la démocratie en danger. Cette clé d'analyse s'avère d'une étonnante actualité. Intégrant, avant le tournant disciplinaire que connaitra la France après 1945, la science politique pour comprendre l'organisation du pouvoir, E. Giraud dresse, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, un panorama des grandes démocraties (et de celles qui sont moins connues en Amérique du Sud et dans l'Europe du Nord) en analysant les pratiques institutionnelles et politiques effectivement suivies sans négliger l'ensemble des règles et procédures qui les encadrent. Juristes, historiens, politistes, étudiants en droit et en sciences politiques, grand public trouveront dans cette lecture un outil précieux pour penser la gouvernabilité contemporaine. Cette réédition permet de redécouvrir un classique longtemps négligé. Elle est préfacée par Philippe Blacher, professeur de droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3.