Le hibou, les bains et la petite vieille

Les étudiants du Moyen Age ne devaient pas être si différents de ceux d'aujourd'hui... Il fallait soutenir leur attention, de temps à autre, par des excursus, des petites histoires, des exemples inattendus. Saint Thomas lui-même s'est prêté à l'exercice, parsemant son oeuvre de "miettes" savoureuses, empreintes d'une certaine légèreté, mais où se révèle aussi la plus authentique pensée du maître. François-Xavier Putallaz fait ici apparaître un Thomas d'Aquin surprenant : attentif au corps autant qu'à l'âme, au rire autant qu'à la contemplation, aux détails de la vie quotidienne autant qu'aux plus hautes questions métaphysiques. Le voici qui parle d'un hibou, d'une hirondelle, d'un loup, de la parure des femmes et des horoscopes, du vin et des bains... Autant d'occasions de faire jaillir des étincelles. Un livre pour redécouvrir, l'air de rien, la vitalité d'une pensée médiévale qui n'a rien perdu de son mordant. Docteur en philosophie, spécialiste de la pensée médiévale, François-Xavier Putallaz a enseigné à l'Université de Fribourg et à Paris. Rédacteur à la revue Nova et Vetera, il est l'auteur de plusieurs livres aux Editions du Cerf, dont La déroute de la raison, Les enjeux du suicide assisté et La philo sans prise de tête.