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Les 4 saisons

Valérie Guidoux, Mélisande Luthringer

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Des animations à manipuler pour découvrir le cycle des saisons avec Paul et Lisa. Une aventure interactive pour comprendre le temps qui passe ! Avec Paul et Lisa, les enfants explorent les quatre saisons grâce à des animations ludiques qui rendent chaque découverte vivante : flaps, roues, tirettes et surprises cachées. Ils commencent par tourner la flèche pour rappeler la saison de leur naissance, puis soulèvent les volets pour observer les merveilles du printemps et actionnent la tirette qui fait changer la couleur des feuilles en automne. Le voyage continue en Inde avec Amrita et en Norvège avec Nils, pour comprendre que les saisons ne se vivent pas de la même manière partout dans le monde. Enfin, une grande roue permet de choisir les fruits et légumes de saison et de mieux comprendre les rythmes de la nature. Un documentaire animé simple, riche et captivant, parfait pour éveiller la curiosité des enfants dès 4 ans.

Par Valérie Guidoux, Mélisande Luthringer
Chez Nathan

|

Auteur

Valérie Guidoux, Mélisande Luthringer

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

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Les 4 saisons

Valérie Guidoux, Mélisande Luthringer

Paru le 11/06/2026

32 pages

Nathan

13,95 €

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Scannez le code barre 9782095061821
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