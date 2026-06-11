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#Album jeunesse

Les insectes

Muriel Zürcher, Stéphane Hurtrez, Sylvie Bessard

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Une plongée fascinante au coeur de la vie des insectes ! Des animations spectaculaires pour comprendre en manipulant. Grâce à plus de 20 animations impressionnantes , ce Kididoc invite les enfants à découvrir les insectes comme jamais : popup, volets à tirer, roues à tourner, scènes cachées... chaque page réserve une surprise. L'enfant explore les grandes familles d'insectes, aide le bousier à nettoyer la forêt, entre dans une fourmilière, observe les champions du camouflage et découvre même des insectes géants à manipuler. Au fil de la lecture, il comprend pourquoi ces petites bêtes jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la Terre, toujours avec des explications simples, précises et adaptées. Un documentaire animé captivant, illustré avec brio par Sylvie Bessard, qui nourrit la curiosité des enfants dès 5 ans.

Par Muriel Zürcher, Stéphane Hurtrez, Sylvie Bessard
Chez Nathan

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Auteur

Muriel Zürcher, Stéphane Hurtrez, Sylvie Bessard

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

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Les insectes

Muriel Zürcher, Stéphane Hurtrez, Sylvie Bessard

Paru le 11/06/2026

32 pages

Nathan

13,95 €

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Scannez le code barre 9782095061814
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