Murdle Junior, le roman d'enquête

Une aventure pleine de mystères, d'amitié et de rebondissements où chaque jeune lecteur peut se sentir capable de résoudre l'enquête ! Inspiré de l'univers des célèbres livres-jeux Murdle , les lecteurs suivent Jake, la plus fonceuse des 4 apprentis détectives, sur la piste d'un nouveau mystère : quelqu'un a kidnappé leur prof préférée, mais qui ? Et avec quelle arme ? Où la prof est-elle cachée ? Pour l'épauler dans cette aventure à travers les coulisses de leur école, Jake peut compter sur deux nouveaux acolytes - et sur ses grilles de déduction ! Ensemble, ils explorent des pistes parfois étonnantes, observent les comportements des suspects et apprennent à démêler le vrai du faux. Un roman qui garde le ton vivant et malin du Murdle Junior tout en proposant un récit plus long, idéal pour donner envie de lire !