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#Roman jeunesse

Murdle Junior, le roman d'enquête

G. T. Karber, Chris Grabenstein

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Une aventure pleine de mystères, d'amitié et de rebondissements où chaque jeune lecteur peut se sentir capable de résoudre l'enquête ! Inspiré de l'univers des célèbres livres-jeux Murdle , les lecteurs suivent Jake, la plus fonceuse des 4 apprentis détectives, sur la piste d'un nouveau mystère : quelqu'un a kidnappé leur prof préférée, mais qui ? Et avec quelle arme ? Où la prof est-elle cachée ? Pour l'épauler dans cette aventure à travers les coulisses de leur école, Jake peut compter sur deux nouveaux acolytes - et sur ses grilles de déduction ! Ensemble, ils explorent des pistes parfois étonnantes, observent les comportements des suspects et apprennent à démêler le vrai du faux. Un roman qui garde le ton vivant et malin du Murdle Junior tout en proposant un récit plus long, idéal pour donner envie de lire !

Par G. T. Karber, Chris Grabenstein
Chez Nathan

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Auteur

G. T. Karber, Chris Grabenstein

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Murdle Junior, le roman d'enquête

G. T. Karber, Chris Grabenstein trad. Lilas Nord

Paru le 11/06/2026

352 pages

Nathan

13,95 €

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Scannez le code barre 9782095047382
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