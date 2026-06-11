Vous n'aurez pas la Pucelle de Lorraine

1920 : l'Eglise catholique vient de proclamer publiquement la sainteté de Jeanne d'Arc , quant à la République française, elle vient de déclarer, en son honneur, le deuxième dimanche de mai fête nationale du patrio-tisme. Combinant reconstitution historique et évocation politique, cette pièce consiste en un dialogue (en un prologue et douze rounds) entre deux anciens combattants français de la Première Guerre mondiale : un homme d'Eglise qui est de sensibilité royaliste et son compatriote laïc, avocat, explicitement d'obédience républicaine à propos de ce que fut et de ce qu'il reste de Jeanne d'Arc.