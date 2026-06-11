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#Roman francophone

Vous n'aurez pas la Pucelle de Lorraine

Guillaume Bernard

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1920 : l'Eglise catholique vient de proclamer publiquement la sainteté de Jeanne d'Arc , quant à la République française, elle vient de déclarer, en son honneur, le deuxième dimanche de mai fête nationale du patrio-tisme. Combinant reconstitution historique et évocation politique, cette pièce consiste en un dialogue (en un prologue et douze rounds) entre deux anciens combattants français de la Première Guerre mondiale : un homme d'Eglise qui est de sensibilité royaliste et son compatriote laïc, avocat, explicitement d'obédience républicaine à propos de ce que fut et de ce qu'il reste de Jeanne d'Arc.

Par Guillaume Bernard
Chez Editions de L'Homme Nouveau

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Auteur

Guillaume Bernard

Editeur

Editions de L'Homme Nouveau

Genre

Théâtre - Pièces

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Vous n'aurez pas la Pucelle de Lorraine

Guillaume Bernard

Paru le 11/06/2026

156 pages

Editions de L'Homme Nouveau

14,00 €

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Scannez le code barre 9791097507824
9791097507824
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