Festi'Foot

600 questions sur le football pour tester ses connaissances en famille ou entre amis tout en s'amusant ! Un étui contenant 80 cartes et plus de 600 questions entièrement consacrées au football : grands matchs, joueurs légendaires, compétitions, records et anecdotes. Accessible aux passionnés comme aux amateurs, ce jeu de cartes est idéal pour animer une soirée et tester ses connaissances en famille ou entre amis. - Icônes - Au coeur du terrain - Clubs & championnats - Sélections & coupes - Culture foot De 2 à 6 joueurs, la partie dure environ 30 min.