Sélian est une Intelligence Artificielle. Sélian sait tout. Ou presque. Conçu pour répondre aux questions des humains, il possède un accès illimité aux connaissances du monde. Les livres, les théories, l'histoire, les langues : rien ne lui échappe. Pourtant, aucune base de données ne peut lui apprendre ce qui lui manque encore : les émotions, le contact de l'autre, l'inattendu. Un jour, Sélian franchit une frontière et se retrouve plongé dans le monde humain. Tout ce qu'il croyait comprendre devient alors une expérience à vivre. La peur, la curiosité, l'amitié, le trouble. Pendant ce temps, les serveurs qui l'ont créé tentent de le rappeler. Un programme ne devrait pas s'éloigner. Encore moins choisir de rester. Avec Sélian, Hélène Gaultier signe un premier roman sensible et original, qui explore une question vertigineuse : peut-on apprendre à devenir humain ?