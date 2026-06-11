Trainspotter

Muni de son sac à dos, de sa bonne humeur et d'une dose d'autodérision, un fou de trains réalise enfin son rêve : accéder aux coulisses du chemin de fer iranien et prendre tous les trains possibles pendant un an. Les anecdotes qu'il collecte auprès des aiguilleurs et chauffeurs de locomotives de père en fils nourrissent un récit mêlant avec érudition et humour petite et grande histoire. De la mer Caspienne au golfe Persique, les lignes de chemin de fer qui traversent l'Iran d'aujourd'hui, qui percent les montagnes et le coeur des forêts, longent des paysages désertiques ou les rives d'un lac de sel, racontent cette épopée humaine. Bienvenue à bord de la trans-iranienne. Un rêve d'enfant, le rêve du train. Grand voyageur et écrivain, traducteur de Jack Kerouac, Ehsan Norouzi est né à Ispahan en 1979. "Un périple drôle, riche. On est happé dès les premières pages". France Info " A découvrir d'urgence " Les Inrocks