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Trainspotter

Ehsan Norouzi

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Muni de son sac à dos, de sa bonne humeur et d'une dose d'autodérision, un fou de trains réalise enfin son rêve : accéder aux coulisses du chemin de fer iranien et prendre tous les trains possibles pendant un an. Les anecdotes qu'il collecte auprès des aiguilleurs et chauffeurs de locomotives de père en fils nourrissent un récit mêlant avec érudition et humour petite et grande histoire. De la mer Caspienne au golfe Persique, les lignes de chemin de fer qui traversent l'Iran d'aujourd'hui, qui percent les montagnes et le coeur des forêts, longent des paysages désertiques ou les rives d'un lac de sel, racontent cette épopée humaine. Bienvenue à bord de la trans-iranienne. Un rêve d'enfant, le rêve du train. Grand voyageur et écrivain, traducteur de Jack Kerouac, Ehsan Norouzi est né à Ispahan en 1979. "Un périple drôle, riche. On est happé dès les premières pages". France Info " A découvrir d'urgence " Les Inrocks

Par Ehsan Norouzi
Chez Zulma

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Auteur

Ehsan Norouzi

Editeur

Zulma

Genre

Littérature étrangère

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Trainspotter

Ehsan Norouzi trad. Sébastien Jallaud

Paru le 11/06/2026

320 pages

Zulma

10,95 €

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