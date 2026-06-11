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La confiance fait des miracles selon sainte Thérèse de Lisieux

Tanguy-Marie Pouliquen

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Thérèse a vécu dans sa petite enfance de telles blessures d'abandon que l'on se demande comment elle a pu conserver son équilibre et devenir la carmélite déterminée et joyeuse que l'on connaît. Ce livre redonne espoir en nous proposant de reconsidérer les événements de notre vie passée comme des invitations à la confiance et à l'amour plutôt que comme des fardeaux à traîner jusqu'à la fin de nos jours. En contemplant l'enfance blessée de Thérèse, nous comprenons que Dieu se sert même de nos épreuves pour nous conduire à lui. Ce chemin d'espérance qu'a suivi Thérèse nous est proposé à nous aussi : " C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'Amour. "

Par Tanguy-Marie Pouliquen
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Tanguy-Marie Pouliquen

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Thérèse de Lisieux

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La confiance fait des miracles selon sainte Thérèse de Lisieux

Tanguy-Marie Pouliquen

Paru le 11/06/2026

112 pages

Editions des Béatitudes

8,50 €

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