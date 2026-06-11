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La vengeance de l'Afghan

Guillaume Lericolais

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" Puisse Allah nous délivrer du venin du cobra, des crocs du tigre et de la vengeance de l'Afghan " Proverbe pachtoune Après dix années de présence en Afghanistan, les Américains et leurs alliés sont enlisés dans une guerre à laquelle ils ne croient plus. Dans les rangs talibans, les prémisses du retrait occidental aiguisent les appétits pour le pouvoir. Alliés contre les " infidèles ", le commandant Shakir Attulah Khan et le mollah Hazrat vont se disputer le contrôle des hautes vallées de la Surobi. Deux Français, l'un soldat, l'autre djihadiste, vont être les témoins de cette lutte. Embuscades, attentats, trahisons, pour les seigneurs de guerre, tous les moyens seront bons pour parvenir à leurs fins. Cependant, même sur cette terre ravagée par quatre décennies de guerre, tous les coups ne sont pas permis. Dans le Pashtunwali, le code d'honneur des Afghans, justice et vengeance se confondent en un seul et même terme Badal.

Par Guillaume Lericolais
Chez Editions de Paris

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Auteur

Guillaume Lericolais

Editeur

Editions de Paris

Genre

Thrillers

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La vengeance de l'Afghan

Guillaume Lericolais

Paru le 11/06/2026

260 pages

Editions de Paris

20,90 €

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