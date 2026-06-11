Guide de préparation à l'entrée en formation IBODE

L'entrée en formation d'IBODE sélectionne les candidats sur dossier de candidature et une épreuve orale d'admission. Cet ouvrage vous permettra de vous préparer à l'ensemble de celles-ci. L'auteure propose un programme complet permettant de comprendre les attentes du jury, de réviser les connaissances nécessaires et d'acquérir la méthodologie pour réussir son épreuve d'admission sur dossier et son épreuve orale d'admission. Partie 1 La présentation de la formation du métier et des modalités d'entrée : présente le programme de formation, tous les secteurs d'activités. professionnelles, ainsi que les nouvelles modalités d'entrée en formation ibode. Partie 2 Vérification des prérequis nécessaires pour réussir son épreuve d'admissibilité sur dossier et son épreuve orale d'admission : propose en 2 chapitres, les définitions et les concepts à connaître et 10 séries composées de 20 QROC (soit 200 Qroc) pour mettre à jour vos connaissances. Partie 3 Réussir son épreuve d'admissibilité sur dossier : détaille les pièces administratives du dossier. Puis, présente un chapitre à l'élaboration du projet professionnel. Enfin, l'auteure développe, pas-à-pas, toutes les étapes pour réaliser son projet professionnel comme attendu par le jury, accompagné d'exemples. Partie 4 Réussir son épreuve orale d'admission : détaille les objectifs et les attentes du jury ainsi que l'organisation de votre présentation illustrée d'un exemple suivie de 30 questions fréquentes du jury.