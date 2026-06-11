Mes pixels de poche Pokémon

Tous les Pokémon préférés des enfants dans ce livre d'activités et de coloriages Pixelen format poche et à petit prix ! Dans ce livre, de nombreux Pokémon en Pixel Art sont à colorier, de Pikachu à Evoli en passant par Miaouss et Rondoudou ! Des coloriages mystères, des jeux de logique et d'observation comme des labyrinthes ou des 7 différences, des pages infos à compléter, des charades et d'autres jeux plus fun les uns que les autres. Au total, plus d'une dizaines d'activtiés différentes déclinées dans ce livre-jeu ! Chaque page est une nouvelle découverte, le tout dans un petit format à emporter partout. A découvrir aussi chez Les Livres du Dragon d'Or : des coloriages Pokémon Pixels comme les Coloriages pixels art en folie et Coloriages pixels mes défis pixels art !