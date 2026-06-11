Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Edward

Anna Jacobs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Une escapade au coeur de l'Angleterre victorienne, entre secrets de famille, espoir et renaissance. Une lecture douce, immersive et réconfortante. " Babelio Lancashire, 1896. Edward Ollerton a enfin pu réaliser son rêve : racheter le domaine de ses ancêtres pour s'y installer, même si tous ne voient pas d'un bon oeil le retour d'un Ollerton dans la vallée. Sur les rives du lac de la Reine, Edward se lie avec ses nouveaux voisins, dont Walter Crossley, patriarche autour duquel s'est formée une communauté chaleureuse. Il y fait aussi la connaissance de Lillian Hesketh, jeune veuve qui a dû fuir ses beaux-parents tyranniques. Depuis, la jeune femme vit dans la crainte de leurs représailles. Edward et Lillian réussiront-ils à surmonter ces obstacles pour s'inventer une vie heureuse ? Et trouver le bonheur dans un village en plein renouveau ?

Par Anna Jacobs
Chez L'Archipel

|

Auteur

Anna Jacobs

Editeur

L'Archipel

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Edward par Anna Jacobs

Commenter ce livre

 

Edward

Anna Jacobs trad. Catherine Delaruelle

Paru le 11/06/2026

352 pages

L'Archipel

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809852363
9782809852363
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.