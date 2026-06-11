" Une escapade au coeur de l'Angleterre victorienne, entre secrets de famille, espoir et renaissance. Une lecture douce, immersive et réconfortante. " Babelio Lancashire, 1896. Edward Ollerton a enfin pu réaliser son rêve : racheter le domaine de ses ancêtres pour s'y installer, même si tous ne voient pas d'un bon oeil le retour d'un Ollerton dans la vallée. Sur les rives du lac de la Reine, Edward se lie avec ses nouveaux voisins, dont Walter Crossley, patriarche autour duquel s'est formée une communauté chaleureuse. Il y fait aussi la connaissance de Lillian Hesketh, jeune veuve qui a dû fuir ses beaux-parents tyranniques. Depuis, la jeune femme vit dans la crainte de leurs représailles. Edward et Lillian réussiront-ils à surmonter ces obstacles pour s'inventer une vie heureuse ? Et trouver le bonheur dans un village en plein renouveau ?