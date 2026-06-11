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Fondements de droit public belge

Sébastien Wolff

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La création de l'Etat belge moderne, sa Constitution et sa récente identité fédérale ainsi que le fonctionnement coordonné des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. L'ouvrage couvre la création de l'Etat belge moderne, sa Constitution et son identité fédérale ainsi que le fonctionnement coordonné des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il est enrichi d'exemples tirés de la réalité juridique économique et sociale. Des exercices sont également proposés pour vérifier ses connaissances.

Par Sébastien Wolff
Chez Éditions Larcier

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Auteur

Sébastien Wolff

Editeur

Éditions Larcier

Genre

Droit public

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Fondements de droit public belge

Sébastien Wolff

Paru le 11/06/2026

Éditions Larcier

40,00 €

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Scannez le code barre 9782807951679
9782807951679
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