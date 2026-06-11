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Les ressources humaines dans la fonction publique – L’essentiel à connaître (Catégories A+, A et B – Édition 2026-2027)

Anne Collin

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Ce livre présente les acteurs essentiels et les principaux enjeux des ressources humaines dans la fonction publique. Il vous permet d'acquérir les connaissances et les outils de problématisation nécessaires pour réussir les différentes épreuves des concours administratifs : QRC, note sur dossier, entretien. Il s'adresse aux candidats préparant les concours de la fonction publique (catégories A+, A et B), aux étudiants suivant des enseignements de management public, de gestion des ressources humaines ou de droit de la fonction publique, ainsi qu'aux agents déjà en poste et désireux d'évoluer en interne. Chacun thèmes est envisagé à travers une question. Ce cadre problématisé permet à la fois de faciliter l'appropriation des connaissances, d'appréhender la méthodologie des épreuves des concours et d'intéresser les lecteurs qui voudraient disposer de clés pour décrypter les nombreux débats d'actualité concernant la fonction publique. LES GRANDS THEMES - La fonction publique : définition et cadre juridique - La gestion du personnel - L'emploi et les compétences - La fonction publique, employeur responsable ? - L'avenir de la fonction publique

Par Anne Collin
Chez Studyrama

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Auteur

Anne Collin

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Les ressources humaines dans la fonction publique – L’essentiel à connaître (Catégories A+, A et B – Édition 2026-2027)

Anne Collin

Paru le 11/06/2026

384 pages

Studyrama

21,90 €

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