Tour du Cotentin

Plus de 30 jours pour partir à la découverte du Cotentin, presqu'ile normande entourée par les flots. Ce topoguide propose de faire le tour de la péninsule en suivant le GR® 223 qui longe la côte de Carentan au Mt-St-Michel (433 km, 22 jours) par les chemins bocagers du PNR des marais du Cotentin et du Bessin à la découverte des ports et paysages maritimes sauvages de Basse Normandie. Egalement décrits : 5 GR®de Pays d'une durée de 2 à 3 jours, de la côte à la côte en passant par le " Cotentin de l'intérieur ", pour de courtes itinérances " entre terre et mer ".