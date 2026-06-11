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Tour du Cotentin

FFRandonnée

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Plus de 30 jours pour partir à la découverte du Cotentin, presqu'ile normande entourée par les flots. Ce topoguide propose de faire le tour de la péninsule en suivant le GR® 223 qui longe la côte de Carentan au Mt-St-Michel (433 km, 22 jours) par les chemins bocagers du PNR des marais du Cotentin et du Bessin à la découverte des ports et paysages maritimes sauvages de Basse Normandie. Egalement décrits : 5 GR®de Pays d'une durée de 2 à 3 jours, de la côte à la côte en passant par le " Cotentin de l'intérieur ", pour de courtes itinérances " entre terre et mer ".

Par FFRandonnée
Chez FFRandonnée

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Auteur

FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Normandie

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Tour du Cotentin

FFRandonnée

Paru le 11/06/2026

136 pages

FFRandonnée

18,40 €

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Scannez le code barre 9782751413827
9782751413827
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