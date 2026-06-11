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La Conspiration Concord

Steve Berry

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" Lisez le Livre des proverbes, chapitre 22, verset 3, et prenez garde ! Que Dieu ait pitié de vous ! " Après une dizaine d'années passées à résoudre des affaires criminelles au bureau du procureur d'Atlanta, Brent Walker revient dans sa ville natale de Concord, dans l'Etat de Géorgie. Un nouveau travail l'attend : conseiller juridique auprès d'une société toute-puissante. Véritable modèle industriel et social, celle-ci a investi massivement dans la région depuis des décennies, prenant soin comme nulle autre de ses employés, de leur embauche à leur retraite. A peine a-t-il pris ses fonctions que Brent est la victime d'étranges évènements. Une inconnue lui laisse un message surprenant l'avertissant qu'il est en danger. Il apprend que son prédécesseur s'est suicidé dans des circonstances jamais vraiment élucidées. Plus curieux encore, il met la main sur une liste de numéros codés, qui semble liée à une série de disparitions dans la région. Il est rapidement confronté aux secrets les mieux gardés de son employeur. Aurait-il mis au jour une terrible conspiration ? Quelqu'un, dans l'ombre, serait-il en train de le manipuler pour servir ses propres intérêts ? L'enquête s'annonce périlleuse. Steve Berry nous dévoile ici son tout premier ouvrage, resté inédit jusqu'aujourd'hui. Dans la lignée de La Firme de John Grisham, on y retrouve tout le sens du romanesque et du suspens qui ont fait ensuite le succès de ses thrillers historiques.

Par Steve Berry
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Steve Berry

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Thrillers

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La Conspiration Concord

Steve Berry trad. Benjamin Pierrat

Paru le 11/06/2026

312 pages

Le Cherche Midi

23,50 €

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