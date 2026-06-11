Falaises d'Etretat, Mont-Saint-Michel, port de Honfleur, villas de la Côte Fleurie, abbayes romanes, maisons à colombages, vergers du pays d'Auge, distilleries de calvados, produits de la ferme, andouille, cidre et fromage, artisans du lin, balades à vélo et baignades : suivez le guide ! Les incontournables, et aussi toutes les visites, les bonnes adresses et les plages localisés sur les cartes Des auteurs locaux qui connaissent intimement la Normandie et vous en dévoilent les secrets Des randonnées, des activités, des idées et des bons plans pour découvrir la région autrement Un guide unique : des cartes grand format dépliables par ville et par région.