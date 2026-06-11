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Dictées et histoire des arts CE2

Mélanie Pouëssel

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Découvrez le cahier de l'élève " Dictées et histoire des arts CE2 ", idéal pour réaliser les activités contenues dans l'ouvrage Dictées et histoire des arts CE2. Le cahier de l'élève CE2 (88 pages) contient tous les supports élèves de la méthode : les fiches de méthodologie le graphique des progrès les fiches histoire des arts la leçon d'orthographe les mots à apprendre les exercices d'entrainement autonomes. + des exercices bonus ludiques pour réviser les mots de la dictée. + 6 pages " Mon carnet d'artiste " pour que les enfants réalisent des productions artistiques. + une double-page de stickers avec les 25 oeuvres d'art. Liste des oeuvres étudiées : Peinture bleue, Kandinsky Le Boléro, Ravel La Petite Châtelaine, Claudel La grotte Chauvet L'Automne, Arcimboldo Le Rêve, Rousseau La Chambre à coucher, Van Gogh L'Empire des lumières, Magritte Le pont du Gard Chasseurs dans la neige, Bruegel l'Ancien La Maitresse et ses élèves, Doisneau Les Coquelicots, Monet Ulysse et les sirènes, Waterhouse Le siège du château de Derval, Le Baud Les Quatre Saisons, Vivaldi La maison d'Adam, Hopper L'Homme de Vitruve, de Vinci Christophe Colomb débarque à Hispaniola, de Bry Le Carnaval des animaux, Saint-Saëns Mes Parents, mes grands-parents et moi, Kahlo Le Cirque, Seurat Le Cri, Munch Dilili à Paris, Ocelot Enfants jouant sur la plage, Cassatt L'Oiseau de feu, Stravinski . Consultez la page de notre site, pour en savoir + sur l'univers de Dictées et histoire des arts.

Par Mélanie Pouëssel
Chez Retz

|

Auteur

Mélanie Pouëssel

Editeur

Retz

Genre

Français CE2

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Dictées et histoire des arts CE2

Mélanie Pouëssel

Paru le 11/06/2026

92 pages

Retz

7,60 €

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