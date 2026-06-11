Enseigner le corps en maternelle MS-GS

Cet ouvrage clé en main présente 6 séances et 12 routines faciles à intégrer au quotidien de la classe, avec l'objectif de développer la conscience et la représentation du corps des élèves de 4 à 6 ans et de soutenir les apprentissages moteurs. Il rend accessible à tous la méthode EnCor qui a été développée et testée dans le cadre d'un programme pédagogique sous la direction d' Alice Gomez , Professeur des Universités au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. La démarche, simple à prendre en main, fournit pour chaque activité le guidage pédagogique , le matériel collectif à plastifier, les fiches élèves à photocopier et des fiches de suivi des apprentissages pour les parents. Des activités complémentaires sont aussi incluses, à proposer à la maison ou en ateliers autonomes en classe. Grâce à des comptines, des activités de motricité, de sensorialité, de relaxation , les élèves apprennent à distinguer et nommer les différentes parties de leur corps, à l'appréhender dans l'espace, prendre conscience de ses contours et de son intégrité. La méthode EnCor a été conçue avec le terrain , c'est le fruit d'une collaboration entre chercheurs, plus de 60 enseignants, des inspecteurs de l'Education nationale spécialisés en maternelle et des professionnels de santé (ergothérapeutes et psychomotriciens), pour correspondre aux besoins des élèves. Le matériel est simple et adapté à toutes les classes de MS et GS, avec une approche par le jeu. Ressources numériques : Les fiches de toutes les séances et routines à imprimer, découper, plastifier, à destination des élèves ou de l'enseignant ; Une comptine inédite ; Les fiches bilan à imprimer, coller dans le cahier et compléter avec une auto-évaluation, pour assurer la liaison parents-école ; En bonus : les enregistrements audio des séances de relaxation.