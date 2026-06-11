Quand le quotidien devient divin

Nées du silence, ces méditations sont le fruit de la prière et de la réflexion d'un prieur chartreux. Elles ont été prononcées au chapitre, lors de grandes solennités et aux étapes de la vie monastique. Ce volume réunit toutes ces méditations traduites de l'anglais, ainsi que d'autres inédites, retrouvées après la mort de l'auteur. Le moine chartreux à l'origine de ces pages était à l'écoute de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, des personnes, de la nature. Ses mots, ciselés et pesés, ont été façonnés dans le recueillement, afin que chaque conseil soit prodigué avec le cÅur. Ce livre aborde avec une grande acuité les questions auxquelles chaque chrétien aura à répondre dans sa vie. Plus profondément, il s'adresse à tous, et en particulier aux personnes qui ont à faire face à la solitude. Il les invite à puiser une joie et une paix intérieures dans ce qui vient du Ciel, en se mettant à l'école de la spiritualité de saint Bruno.