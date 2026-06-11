Le journal de mes petits bonheurs Stitch

Un joli carnet aux couleurs d'Angel pour noter les bons moments de la journée et relever des défis positifs pour prendre conscience de tous les petits bonheurs du quotidien. Avec des stickers ! Ce journal aux couleurs d'Angel a été imaginé pour accompagner les enfants dès 6 ans dans la découverte du positif au quotidien. A travers des espaces à compléter, des petits dessins, des citations inspirantes et des coloriages zen, l'enfant prend conscience de tous les moments de bonheur qui jalonnent sa journée. Chaque page se termine par un défi positif à relever le lendemain, pour l'aider à démarrer une super journée. Pourquoi est-ce idéal pour les enfants ? Ca les aide à mieux comprendre et exprimer leurs émotions. Ca renforce la confiance en eux en mettant en lumière ce qu'ils ont réussi ou aimé. Ca favorise le sommeil et l'apaisement si c'est fait le soir. Ca développe l'empathie et la positivité. C'est un bon support pour discuter avec eux de leur journée sans les forcer à parler de leurs soucis s'ils ne le veulent pas.