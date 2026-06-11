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Créer sa maison d'assistantes maternelles

Mélanie Berger, Sandy Fournier

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On peut dire que La Maisons d'Assistantes Maternelles (Mam) représente aujourd'hui une réponse très actuelle mais aussi d'avenir aux besoins d'accueil de la petite enfance. A travers ce guide, les auteures se proposent de partager leur expérience et leur savoir faire pour accompagner les porteurs de projet dans la création, l'aménagement mais aussi la gestion de leur propre Mam. De l'idée à la réalité, elles abordent chaque étape avec clarté et simplicité : cadre réglementaire, démarches administratives, organisation du travail, communication avec les familles... Vous y trouverez des conseils pratiques, des outils concrets et des retours d'expériences de terrain pour créer un lieu d'accueil à la fois professionnel, chaleureux et épanouissant. Un guide complet et inspirant pour tous ceux et celles qui veulent se lancer dans l'aventure des Mam.

Par Mélanie Berger, Sandy Fournier
Chez Philippe Duval

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Auteur

Mélanie Berger, Sandy Fournier

Editeur

Philippe Duval

Genre

Travail social

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Créer sa maison d'assistantes maternelles

Mélanie Berger, Sandy Fournier

Paru le 11/06/2026

Philippe Duval

16,50 €

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