Astrologie et Franc-Maçonnerie

Quelqu'un m'a dit un jour que tous les livres commencent par une question sans réponse. Voici celle qui m'a habitée pendant des années : "Comment retrouver la joie quand on ne se sent plus à sa place, quand le quotidien ne nourrit plus l'énergie et quand il manque quelque chose qu'on ne sait pas nommer ? " Chacun d'entre nous, à un moment de son existence, s'interroge sur sa véritable nature, sa raison d'être, sa place dans le monde, et le sens profond de sa vie. Vous aussi, peut-être ? A travers un récit personnel, l'auteure témoigne d'une crise existentielle qui l'a menée à traverser des expériences initiatiques pour aboutir à un cheminement spirituel profondément incarné. En combinant l'astrologie et la franc-maçonnerie, elle explore deux voies qui, loin des clichés, s'inspirent du vivant, du cosmos et du symbolisme pour nous reconnecter à nous-mêmes et aux autres, et nous permettre de prendre notre juste place dans ce monde. Ce livre n'est pas un manuel, encore moins un dogme. C'est une invitation à faire résonner en soi le rationnel et l'intuitif, le visible et l'invisible, le sensible et l'intelligible. En combinant ces deux sagesses, l'auteure y a découvert un même souffle, un même élan vital et des repères précieux, qui sont une boussole dans les moments de turbulences.