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Minor Arcana Tome 2

Jeff Lemire

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Jeff Lemire ( Sweet Tooth , Essex Countr y, Cosmic Detective ) poursuit cette série qui mêle avec brio occultisme, humour et cynisme ! Il est secondé le temps de quelques épisodes par la dessinatrice Letizia Cadonici. Le passé se révèle un refuge apaisant pour Theresa, qui se remémore avec tendresse son enfance auprès de son grand-père. Mais c'est dans le présent qu'elle doit faire face à des problèmes urgents, notamment la visite surprise qu'elle a rendue à son ex, Alex. Se sentant obligée de se racheter, Theresa comprend qu'elle ne peut plus l'ignorer.

Par Jeff Lemire
Chez Delcourt

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Auteur

Jeff Lemire

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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Minor Arcana Tome 2

Jeff Lemire

Paru le 11/06/2026

Delcourt

17,50 €

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