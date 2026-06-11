Minor Arcana Tome 2

Jeff Lemire ( Sweet Tooth , Essex Countr y, Cosmic Detective ) poursuit cette série qui mêle avec brio occultisme, humour et cynisme ! Il est secondé le temps de quelques épisodes par la dessinatrice Letizia Cadonici. Le passé se révèle un refuge apaisant pour Theresa, qui se remémore avec tendresse son enfance auprès de son grand-père. Mais c'est dans le présent qu'elle doit faire face à des problèmes urgents, notamment la visite surprise qu'elle a rendue à son ex, Alex. Se sentant obligée de se racheter, Theresa comprend qu'elle ne peut plus l'ignorer.