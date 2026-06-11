Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'ordinateur avec Windows 11 pour les Nullissimes

Servane Heudiard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous trouvez les livres de la collection pour les Nuls trop compliqués et trop complets pour découvrir l'outil numérique ? alors cette nouvelle collection est faite pour vous ! Trop de texte, pas assez d'explications par l'image, seulement le nécessaire pour commencer sans se prendre la tête ? Cette collection sera le remède à tous vos maux numériques. Ici, on focalise sur des actions indispensables mais abordées d'une manière simple et très visuels. Après la lecture de la toute nouvelle édition de ce livre, vous aurez acquis les notions indispensables à l'utilisation de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone.

Par Servane Heudiard
Chez First

|

Auteur

Servane Heudiard

Editeur

First

Genre

Systèmes d'exploitation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ordinateur avec Windows 11 pour les Nullissimes par Servane Heudiard

Commenter ce livre

 

L'ordinateur avec Windows 11 pour les Nullissimes

Servane Heudiard

Paru le 11/06/2026

360 pages

First

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412108949
9782412108949
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.