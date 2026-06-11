Le Faucheur - Poche

Le deuxième tome de la saga Dark Verse en poche ! Tristan " Le Prédateur " Caine n'était pas préparé à affronter Morana Vitalio. Après avoir passé toute sa vie avec un voeu qu'il a brisé par une nuit pluvieuse, il se retrouve déchiré entre son passé douloureux et un avenir incertain. La seule chose qu'il sait ? Sa vie lui appartient toujours. Pour Morana, la frontière entre ennemis et alliés s'est brouillée. Tout ce qui lui était cher s'est désintégré et l'inconnu la guette, mettant en jeu sa liberté et sa vie en territoire ennemi. La seule chose qu'elle sait ? Sa vie lui a toujours appartenu. Avec vingt ans d'histoire les liant l'un à l'autre, Tristan et Morana entament ensemble leur chasse à la vérité. Ils se rendent compte que le mystère des filles disparues n'est que la partie émergée de l'iceberg...