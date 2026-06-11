Bain de sang

Trois hommes masqués veillent dans l'ombre, prêts à tout pour garder Quinn en sécurité - ; même si cela signifie franchir toutes les limites. Découvrez une dark romance brûlante où passion, danger et secrets se mêlent pour mieux vous happer. Ils la surveillent dans l'ombre. Ils la protègent. Et ils cachent des pulsions aussi dangereuses que leur amour est dévorant. Les hommes masqués de Quinn veillent sur elle à distance, convaincus qu'ensemble, ils peuvent enfin bâtir un avenir lumineux. Mais lorsque des menaces surgissent et viennent fissurer cet équilibre fragile, ils sont prêts à tout pour préserver ce qu'ils ont construit... quitte à franchir les limites de l'irréparable. Car autour d'eux, des personnes disparaissent. Des secrets s'enfouissent - ; parfois avec des corps. Et chaque silence pèse un peu plus lourd. Combien de temps cette illusion pourra-t-elle tenir avant de s'effondrer ? Les secrets de famille de Quinn finiront-ils par éteindre sa lumière ? Ou sont-ce les mystères et les zones d'ombre de ses hommes masqués qui l'entraîneront irrémédiablement dans les ténèbres ? Entre passion, danger et loyautés troublées, l'amour peut-il survivre quand tout menace de basculer ?