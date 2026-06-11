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#Roman francophone

Ocean Waves

Kenza Mikaelson

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Un lien unique... et destructeur Avery et Kyle surfent les vagues californiennes ensemble depuis leur plus tendre enfance. Leur relation est si forte que les deux amis la pensent indestructible. Ni l'un ni l'autre ne peut imaginer un instant passer le reste de sa vie sans son âme soeur. "Tu es le plus important des battements de mon coeur". Lorsque Kyle décide de partir faire ses études de médecine à l'autre bout du pays, leur relation se fragilise. Avery, qui est restée en Californie pour marcher dans les traces de ses parents et devenir une célèbre actrice, ne parvient plus à se confier à son ami ni à lui accorder le temps qu'il mérite. Après la déception de trop, Kyle décide de couper les ponts avec elle, pour se protéger. "J'ai dû la perdre pour me trouver. Elle a tout perdu lorsque je suis parti". Quelques années plus tard, à l'occasion d'un mariage, ils se recroisent. Avery souhaite ardemment renouer avec Kyle, mais lui se méfie... même s'il ne peut effacer ses sentiments pour son amie de toujours. A la veille de révélations choquantes, Kyle pourra-t-il supporter la vérité qu'Avery lui a cachée depuis si longtemps ? L'amour sera-t-il plus fort que la douleur ? Kenza Mikaelson a toujours été passionnée de lecture et d'écriture. Depuis l'âge de 14 ans, elle partage ses histoires sur Wattpad. Elle aime écrire des récits intenses, portés par des personnages forts, imparfaits et profondément humains. Ocean Waves, mêlant amour fort et seconde chance, est sa deuxième romance publiée après Fucking Roomie.

Par Kenza Mikaelson
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Kenza Mikaelson

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Romance sexy

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Ocean Waves

Kenza Mikaelson

Paru le 11/06/2026

672 pages

L'opportun (Editions de)

17,90 €

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