Meurtre dans l'abbaye

Mystères au coeur de l'abbaye Propriétaire du bar Le Red Stag, Davy Brody fait une découverte glaçante sur le chemin entre Brentwood et Birch Hill. Le long de l'abbaye abandonnée, il aperçoit le corps sans vie d'une jeune femme... La victime est bien connue : il s'agit d'Elizabeth Barrett. Son corps ne présente ni blessure apparente ni trace de lutte... Tout porte à croire qu'il s'agit d'une mort naturelle. Mais l'autopsie révèle que la jeune femme a été empoisonnée au cyanure ! Qui pouvait bien vouloir du mal à Elizabeth Barrett ? Epouse aimée, soeur admirée et artiste talentueuse, on ne lui connaît aucun ennemi. Mais derrière l'image d'une femme sans histoires, Redmond et Haze, en charge de l'enquête, découvrent une réalité bien plus complexe... "Redmond & Haze mènent une nouvelle enquête" Aucun mobile évident, aucun suspect crédible... L'enquête piétine ! Pourtant, dans l'ombre, l'assassin d'Elizabeth observe les enquêteurs. Plus proche qu'ils ne l'imaginent, il est prêt à tout pour que la vérité reste enfouie à jamais. "Les apparences sont plus trompeuses que vous ne le pensez" . Un huis-clos révélateur de sombres vérités Un mystère historique captivant