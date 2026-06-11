Forever First

Au coeur d'un club de football légendaire, Tarek, jeune prodige, croise la route d'Eden Caron, star aussi brillante que tourmentée. Entre secrets inavouables et attraction impossible, leur lien défie les règles d'un milieu où l'amour n'a pas sa place. Une romance sportive M/M percutante et engagée. Tarek n'a qu'un objectif, rejoindre le club de foot le plus prestigieux de la région. Sur le terrain, il oublie tout : la cité où il a grandi, la crainte de décevoir sa famille, et surtout ce qu'il ressent au plus profond de lui. Pour réaliser son rêve, il est prêt à tout, même si ça implique de garder son secret bien enfoui. Il s'est juré de ne laisser personne l'approcher de trop près... Et surtout pas Eden Caron. Icône du club, joueur aussi brillant que controversé, Eden traîne derrière lui une réputation sulfureuse faite de scandales et de rumeurs étouffées. Sous l'arrogance et le talent, lui aussi a de nombreuses choses à cacher. Eden risque de tout perdre et n'a pas besoin d'un nouveau protégé. Tarek a tout à prouver et n'a pas besoin d'un nouveau problème. Tarek veut éviter les ennuis pour réussir, Eden les attire comme un aimant. Tout les oppose. Et pourtant... Entre compétitions permanentes, identités vacillantes et secrets trop lourds, Tarek et Eden devront choisir entre ce qu'ils sont prêts à risquer, et ce qu'ils refusent de perdre.