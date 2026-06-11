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#Roman francophone

Regard féroce (broché)

Elsie Silver

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ELLE FUIT LE MONDE ENTIER. IL N'A JAMAIS QUITTE LE SIEN. ENSEMBLE, ILS POURRAIENT N'EN FORMER QU'UN. Les tapis rouges et les plateaux télé ont eu raison de Skylar Stone. Lorsque les faux semblants ainsi que son monde s'écroulent, elle choisit la fuite. A des milliers de kilomètres de Los Angeles où la foule scande son nom, elle trouve refuge dans la petite ville de Rose Hill. Le quotidien tranquille de Weston Belmont est rythmé par ses deux enfants, son équipe de bowling et les chevaux qu'il entraîne dans sa ferme. C'était compter sans la célèbre chanteuse qu'il rencontre par hasard au bord de la route, prête à sacrifier sa vie pour un cliché avec un grizzli. Quand il se jette littéralement sur elle pour la protéger, leur attirance est flagrante. Mais West refuse de profiter de la vulnérabilité de la jeune femme ; il veut être son ami, lui apporter son soutien, sans l'accabler de ses sentiments grandissants. Bientôt, il est trop difficile de feindre l'indifférence, et le père de famille s'intéresse à ce qui se cache derrière ce regard féroce... Traduit de l'anglais par Emma Hamm RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Elsie Silver
Chez Roncière

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Auteur

Elsie Silver

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

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Regard féroce (broché)

Elsie Silver trad. Emma Hamm

Paru le 11/06/2026

416 pages

Roncière

20,00 €

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